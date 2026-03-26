Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional'

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro e com três Copas do Mundo no currículo, Zico sempre foi protagonista na seleção brasileira. A menos de três meses do início do Mundial que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, ele comentou sobre a indefinição que cerca a ida de Neymar ao mais importante torneio de seleções do planeta e questionou o atleta.

Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro e cobrou dedicação do atleta santista. "Nesse mundo que estou falando (em termos de talento), é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais e ele não estava sendo"

Em entrevista à ESPN, o ex-astro disse ser fã confesso do atacante do Santos, mas fez ressalvas sobre ao retorno do camisa 10 Vila Belmiro.

"Quero mais que ele recupere, jogue, sou um fã, Deus deu um talento para ele como poucos. Nos últimos dois, três anos, qual foi o período que o Neymar teve essa continuidade de jogos", afirmou Zico.

Para o Galinho de Quintino, uma avaliação correta só pode ser feita se o atleta demonstrar isso jogando seguidamente. "Esse é o problema, a saúde dele. Põe o Neymar para jogar dez jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação".

O maior ídolo flamenguista discordou de que uma não convocação de Neymar possa trazer um peso a mais para Carlo Ancelotti e os atletas do grupo no caso de o Brasil não conquistar o hexacampeonato. "Não sei. Depende de como ele estiver", afirmou.

Zico viveu uma situação parecida há quarenta anos, quando foi convocado para o Mundial do México sem estar totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho. Nas partidas que o Brasil realizou na Copa, ele iniciou sempre no banco de reservas para entrar entrar no decorrer dos confrontos.