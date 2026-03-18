Zagueiro do Getafe pega 2 jogos de suspensão por beliscar genitais de Sorloth

O zagueiro marroquino Abdelbakir Abqar, do Getafe, foi punido com dois jogos de suspensão depois de receber cartão vermelho por beliscar os genitais do atacante Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira (18).

Abqar declarou que não tinha a intenção de tocar Sorloth durante a vitória do Atlético por 1 a 0 no último sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

"As imagens fornecidas não invalidam a presunção de veracidade do relatório do árbitro", afirmou o comitê disciplinar da RFEF em comunicado à imprensa.

O árbitro Isidro Díaz de Mera, que expulsou Abqar após revisão do VAR, escreveu na súmula que o cartão vermelho foi devido a um beliscão "na região genital" do adversário.

Com a suspensão, o zagueiro marroquino vai desfalcar o Getafe nos jogos contra Espanyol e Athletic Bilbao.