Yuri Alberto treina com bola no Corinthians, faz gols e pode antecipar retorno em um mês

O corintiano pode ver o artilheiro Yuri Alberto em campo bem antes do esperado. Depois de deixar o gramado carregado diante do São Bernardo, no dia 16 de fevereiro, com uma otimista projeção de volta em dois meses, após diagnóstico de lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, o jogador já trabalha com bola e fez questão de divulgar seus gols desta quinta-feira.

O clube destaca que "Yuri Alberto e Kaio César estão em transição física", evitando uma euforia sob quando seria o possível retorno. Mas, o sorriso largo do atacante nas atividades desta quinta revelam que ele tem tudo para antecipar o retorno em até um mês.

Após o resultado dos exames médicos e a previsão de um retorno diante do Vitória, dia 19 de abril, Yuri Alberto iniciou uma batalha contra o tempo para antecipar os prognósticos. Trabalhando em até três períodos, com autorização do Corinthians, o camisa 9 precisou de pouco mais de duas semanas para já se unir aos companheiros em atividades com bola.

Sem esconder sua felicidade, Yuri Alberto usou seus stories do Instagram para mostrar dois gols anotados na atividade do CT Joaquim Grava. Sempre aparecendo na área para completar o cruzamento. Em um deles, brincou ao se jogar no chão simulando uma lesão, com mãos no rosto.

O sorriso largo acabou com a farsa. A todo momento da atividade, Yuri Alberto parecia se divertir. Ele entrou no campo ao lado de Breno Bidon e até para pular os mini obstáculos mostrava sua satisfação em já estar no gramado.

O Corinthians volta às partidas oficiais no dia 11, quarta-feira, quando hospeda o Coritiba, na Neo Química Arena, após cinco jogos seguidos como visitante. O clube trata a recuperação de seu goleador com cautela, mas é possível que já apareça entre os reservas.

Depois, o Corinthians visita Santos (dia 15) e Chapecoense (19), todos pela Brasileirão. O outro jogo na Neo Química Arena será com o Flamengo, dia 22, e certamente neste embate o camisa 9 já pode figurar entre os titulares. Antes, Yuri era dado certo como fora de todos esses embates, além de Fluminense, Internacional e Palmeiras.