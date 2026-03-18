Yuri Alberto celebra volta ao Corinthians e prevê gol na Chapecoense de presente de aniversário

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Yuri Alberto será a novidade do Corinthians diante da Chapecoense, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Com Memphis Depay poupado na Arena Condá, assim como o zagueiro Gabriel Paulista, o camisa 9 pode até pintar desde o começo da partida e fala em anotar um gol para comemorar seu aniversário de 25 anos, celebrado nesta quarta-feira.

"No último jogo que eu fiz lá em Chapecó (em 2021), pelo Internacional, pude marcar um gol. Voltar a jogar lá vai ser muito especial para mim. Ainda mais em uma data importante, é meu aniversário hoje", destacou o artilheiro. "Poder me presentear dessa forma e a torcida corintiana será muito especial."

Naquele ano, Yuri Alberto ainda anotou um hat-trick no Beira-Rio, em goleada do Inter sobre a Chapecoense, por 5 a 2. Já o Corinthians também tem boa lembrança dos embates com a rival, no mesmo ano, pois venceu as duas partidas, ambas por 1 a 0. Com jejum de cinco jogos atualmente, o encontro pode ser decisivo na luta para recuperação no Brasileirão, o que motiva ainda mais Yuri Alberto.

"Estou feliz por estar de volta, foi uma semana muito importante para mim, de readaptação. Então, poder estar à disposição do professor (Dorival Júnior) neste jogo já é um ânimo muito bom", destacou o centroavante, fora nas últimas seis partidas da equipe.