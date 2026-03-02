Vôlei Renata quebra hegemonia do Sada Cruzeiro e conquista Sul-Americano

Pedro Teixeira / Divulgação/Volei Renata

O Vôlei Renata é o campeão do Sul-Americano masculino de Clubes. Na noite deste domingo (1º), o time paulista venceu o Sada Cruzeiro, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 20/25, 25/19, 25/20 e 15/12, após duas horas e 31 minutos de jogo disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

Esta foi a primeira vez que o Vôlei Renata conquistou o título do torneio, derrubando uma hegemonia do Sada Cruzeiro, que havia vencido as nove últimas edições. As duas equipes se classificaram para o Campeonato Mundial.

Com 25 pontos, incluindo o que decidiu o tie-break, o ponteiro Adriano foi o destaque do Vôlei Renata na decisão.

Minas leva o bronze

O pódio 100% brasileiro, com a vitória do Minas Tênis Clube sobre o Ciudad Vòley por 3 a 2, com parciais de 26/24, 16/25, 25/20, 28/30 e 15/10.

Confira a campanha do Vôlei Renata:

Bruninho prepara o ataque de Judson. Pedro Teixeira / Divulgação/ Vôlei Renata

3 x 0 Deportivo Murano (CHI)

3 x 0 San Lorenzo (ARG)

3 x 1 Ciudad Vóley (ARG)

3 x 2 Sada Cruzeiro (BRA)