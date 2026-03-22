Vôlei Renata garante uma das duas melhores campanhas da Superliga masculina; Guarulhos vence e sobe na tabela

Bruno Lima foi o maior pontuador do time de Campinas. Xfotofotografia / Divulgação/JF Vôlei

O Vôlei Renata garantiu uma das duas melhores campanhas da primeira fase da Superliga masculina ao derrotar JF Vôlei, por 3 a 1 (25/19; 19/25; 25/23 e 25/18), em Juiz de Fora, na noite desábado (21), pela penúltima rodada.

Com a vitória, a equipe de Campinas chegou aos 48 pontos e não pode mais ser ultrapassado na classificação, mesmo com um jogo a mais que o Praia Clube (MG), terceiro colocado. A liderança segue com o Sada Cruzeiro (MG).

O levantador Cristiano foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

— É uma grande responsabilidade, mas eu me preparo muito para isso. Jamais vai ser um trabalho meu, a nossa equipe é muito qualificada, toda a nossa comissão técnica, os atletas me ajudam demais. Então, claro, é um desafio, mas ele se torna muito mais fácil ao lado desses craques que eu tenho comigo — disse o jogador, que entrou na vaga de Bruninho, que sofreu uma lesão no dedo menor da mão esquerda durante um treino.

Cristiano ainda dedicou o troféu de melhor em quadra para sua mãe, Margareth Torelli, a Eth, ex-levantadora, que faz aniversário neste domingo (22).

Bruno Lima foi o maior pontuador do time paulista com 19 acertos, seguido por Adriano, com 14. Judson, Matheus Pinta e Maurício Borges anotaram nove cada.

Vôlei Guarulhos vence Sesi Bauru e assume o quinto lugar

Pedro Henrique ataca sem bloqueio. Mauro Horita / Vôlei Guarulhos/Divulgação

O Vôlei Guarulhos se manteve na briga pela quinta posição ao vencer o Sesi Bauru por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 25/22, 21/25 e 26/24.

Com a vitória, a equipe de Guarulhos soma 31 pontos e está em quinto, ultrapassando o Goiás, que tem 30, o Suzano Vôlei e o Monte Carmelo, que somam 28 pontos.