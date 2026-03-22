Esportes

Em Juiz de Fora
Notícia

Vôlei Renata garante uma das duas melhores campanhas da Superliga masculina; Guarulhos vence e sobe na tabela

Com 48 pontos, Vôlei Renata garante pelo menos o segundo lugar e não pode ser alcançado por concorrentes diretos.

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS