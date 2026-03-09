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Vôlei Renata bate Sada Cruzeiro e conquista título inédito da Copa Brasil 

Equipe de Campinas supera Sada Cruzeiro por 3 sets a 1 e conquista Copa Brasil pela primeira vez em sua história

André Silva

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