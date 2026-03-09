Vôlei Renata bate Sada Cruzeiro e conquista título inédito da Copa Brasil 

Vôlei Renata comemora mais um título inédito. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

Enquanto várias torcidas comemoravam títulos estaduais de futebol, no domingo (8) à noite, o Vôlei Renata conquistava a Copa Brasil masculina. Na decisão, em Londrina (PR), o time de Campinas (SP) derrotava o Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 25/23, 26/24 e 25/17.

O título inédito foi muito comemorado pela equipe paulista, que uma semana antes havia vencido o rival na decisão do Campeonato Sul-Americano.

Assim como na semifinal, o levantador Bruninho foi eleito o melhor em quadra e ficou com o troféu Viva Vôlei.

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— Acho que a gente fez duas coisas incríveis. Realmente maravilhosas. Esse projeto merecia muito. A cidade de Campinas merecia muito. Daqui a três dias a gente tem jogo. Eu queria vencer hoje. Esse time hoje foi fantástico. Soubemos correr atrás do placar vários momentos. Eles começaram bem, forçaram muito o saque. Nos colocaram em dificuldade, mas esse time tem uma coisa diferente. É uma resiliência muito forte — comentou o capitão do Vôlei Renata.

O ponteiro Adriano foi eleito o melhor jogador da Copa Brasil. Na decisão, ele foi o maior pontuador com 17 acertos, incluindo o ace que definiu a partida.

Adriano foi eleito o melhor da competição. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

No Sada Cruzeiro restou a lamentação.