Vôlei Renata bate Ciudad Vóley e vai decidir o Sul-Americano contra o Sada Cruzeiro

Bruno Lima foi maior pontuador do Vôlei Renata. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

O Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino será decidido entre dois brasileiros. Após a classificação do Sada Cruzeiro, atual eneacampeão, foi a vez do Vôlei Renata, de Campinas, garantir sua vaga com uma vitória de 3 a 1 (21/25, 25/19, 30/28 e 25/20) sobre o Ciudad Vóley, da Argentina.

Além de garantir mais um título para o Brasil, as duas equipes também se classificaram para o Campeonato Mundial.

Esta será a primeira decisão continental do Vôlei Renata, que em 2022 terminou o torneio na terceira colocação.

Vencedor de 11 edições do campeonato, sendo as nove últimas consecutivas, o Sada Cruzeiro vai para a 11ª final seguida, tendo perdido em 2016, para o UPCN, da Argentina.

O oposto estadunidense Brandon Rattray, do Ciudad Vóley, foi o maior pontuador da semifinal, com 29 acertos. O argentino Bruno Lima fez 24 para o Vôlei Renata.