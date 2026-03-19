Vojvoda não resiste à derrota para o Internacional e não é mais o técnico do Santos

Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do Santos. O argentino foi demitido após a derrota desta quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Internacional, por 2 a 1, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima ficou insustentável para Vojvoda depois que Carbonero fez o segundo gol do Internacional, aos 50 minutos da etapa final. Entre as críticas dos torcedores, que vaiaram muito a equipe após o apito final, estava a substituição de Neymar aos 43 minutos, quando o placar estava 1 a 1.

"O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu o clube santista em um comunicado em suas redes sociais.

Vojvoda chegou à Vila Belmiro em agosto do ano passado, com a missão de evitar o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador teve sucesso, levou a equipe até a 12ª colocação e ainda obteve uma vaga na Copa sul-americana.