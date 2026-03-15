Esportes

Das telas para os gramados

Em dia de homenagens a Wagner Moura, Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão por 2 a 0

Nas camisas, jogadores do time baiano exibiram 23 personagens interpretados pelo ator, torcedor ilustre do rubro-negro. Wagner disputa o Oscar neste domingo pelo filme "O Agente Secreto"

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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