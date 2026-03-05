Vitinha faz juras de amor ao PSG e descarta ida para o Real Madrid: 'Seria estúpido'

Nome ventilado como possível reforço do Real Madrid para a próxima temporada europeia, o meia português Vitinha, destaque do Paris Saint-Germain, optou por fazer juras de amor ao clube francês e descartou uma mudança para a Espanha.

Em entrevista ao programa Soltinhos Pelo Mundo, do Canal 11, o meio-campista, um dos destaques na conquista da edição passada da Liga dos Campeões, precisou esclarecer sobre o possível assédio dos merengues e revelou que não passa por sua cabeça trocar de casa.

"Acho que não é o melhor para mim neste momento. Sinto-me muito bem aqui no PSG, e é do coração. Sinto que as pessoas aqui gostam muito de mim e fizeram também eu ter esse amor, esse carinho", disse. "Adoro estar aqui, minha família gosta daqui, nos sentimos muito bem aqui, não apenas por viver na casa, mas também pelo dia a dia, pelo trabalho que tenho. Temos condições fantásticas, um grupo fantástico, um treinador incrível (Luis Enrique) e seria estúpido se mudasse."

O português ainda deixou a modéstia de lado ao avaliar seu momento após ser questionado se o vê entre os melhores meias do mundo. "Considero-me neste momento um dos melhores meias do mundo. Não gosto de dizer que sou o melhor, pois parece-me arrogante. Porque não passa de uma opinião quando temos meias de alto nível", afirmou.