Vinicius Junior brilha, e Real Madrid vence clássico contra o Atlético pela La Liga

Vinicius Junior marcou dois dos três gols do Real Madrid no clássico pela La Liga. Oscar del Pozo / AFP

Em um grande jogo no Santiago Bernabéu, o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid por 3 a 2, no clássico da capital espanhola, válido pela 29ª rodada da La Liga. A equipe merengue contou com ótima atuação do brasileiro Vinicius Junior, que fez dois gols no segundo tempo. O time mandante atuou parte do jogo com um jogador a menos, após a expulsão de Valverde.

Com o triunfo, o Real Madrid segue em busca do título nacional e está a quatro pontos do líder Barcelona, que também venceu na rodada. O clube ainda segue na disputa da Champions League e enfrentará o Bayern de Munique em abril, pelas quartas de final do torneio.

Já o Atlético perdeu uma posição na tabela e caiu para a quarta colocação, atrás do Villarreal, que venceu nesta rodada. Assim como o rival, a equipe está nas quartas de final da Champions e terá o Barcelona pela frente. O clube também disputa a decisão da Copa do Rei, contra a Real Sociedad, no dia 18 de abril.

O jogo

O primeiro tempo foi muito disputado no Santiago Bernabéu, com o time mandante tendo mais finalizações e posse de bola. Apesar da vantagem nas estatísticas, quem saiu na frente foi a equipe de Diego Simeone, aos 33 minutos. Matteo Ruggeri invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou para Giuliano Simeone. O atacante fez excelente jogada e tocou de calcanhar para Ademola Lookman completar, sem chances para Lunin.

A desvantagem no placar fez com que os comandados de Álvaro Arbeloa saíssem ao ataque. Em um dos lances, Dani Carvajal fez um lindo cruzamento na cabeça de Aurélien Tchouaméni, que mandou para fora. Minutos mais tarde, Brahim Díaz chutou rasteiro da direita e foi parado por Musso.

No segundo tempo, o Real Madrid começou em cima do adversário. Com apenas cinco minutos de bola rolando, o marroquino Brahim Díaz entrou na área pela direita e recebeu uma rasteira de Dávid Hancko. A arbitragem assinalou o pênalti. O brasileiro Vinicius Júnior foi para a cobrança e deslocou o arqueiro do Atlético para marcar seu 16º gol na temporada pelo gigante espanhol.

Com o gol sofrido, os visitantes sentiram o golpe e não conseguiam sair jogando com a bola no pé. Aos nove minutos, Federico Valverde pressionou a saída de bola, roubou do compatriota José Giménez e finalizou na saída do goleiro Musso para virar o placar. O uruguaio chegou ao sexto gol anotado em cinco partidas.

Apesar da euforia, o Atlético de Madrid conseguiu deixar tudo igual novamente aos 20 minutos. O lateral-direito Nahuel Molina, que entrou poucos minutos antes, recebeu pelo lado direito e arriscou de longe, acertando o ângulo do goleiro Lunin. Um golaço anotado em pleno Santiago Bernabéu.

Aos 25 minutos, o Real Madrid deu o troco com outro golaço. Alexander-Arnold avançou pela direita e fez o passe rasteiro para Vinicius, pelo lado esquerdo do ataque. O brasileiro recebeu na entrada da área e foi para cima da marcação. Cortou para o meio e finalizou no canto esquerdo de Musso para anotar seu segundo tento neste domingo e recolocar a equipe em vantagem.