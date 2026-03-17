Vini Jr. brilha e Real Madrid confirma classificação para as quartas da Champions

A esperança do Manchester City reverter o placar contra o Real Madrid acabou cedo. O clube espanhol soube se defender no início e, graças a Vini Jr., que forçou uma expulsão e marcou dois gols, avançou para as quartas de final da Champions League. O resultado final foi 2 a 1, fechando 5 a 1 no agregado.
O City começou pressionando bastante, com bola na trave e colocando Courtois para trabalhar. Porém, em uma boa jogada de Vini Jr., o camisa 7 chutou na trave e ainda recebeu passe no rebote para finalizar. A bola foi em direção ao gol e Bernardo Silva salvou, mas com o braço.
Após revisão do VAR, o português foi expulso. O atacante brasileiro converteu o pênalti e deixou a situação mais tranquila. Mesmo com um a menos, o City seguiu tentando, e conseguiu empatar com Haaland.
Para o segundo tempo, Courtois sentiu problema físico e Lunin entrou. O goleiro ucraniano foi bastante exigido pelo centroavante norueguês, com duas defesas difíceis.
O City seguiu pressionando, mas não conseguiu o gol. Foram dois anulados por impedimento. O Real também teve chances de marcar, principalmente após entrada de Mbappé, o qual retornou de lesão.
Nos minutos finais, a equipe de Manchester aceitou a eliminação, mas ainda deu tempo de Vini Jr. brilhar ainda mais. Primeiro ele marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, em posição legal, ele não perdoou.
Nas quartas de final, os espanhóis devem enfrentar o Bayern de Munique, que venceu a Atalanta no jogo de ida, na Itália, por 6 a 1. A volta ocorre na Alemanha, nesta quarta-feira (18), às 17h.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲