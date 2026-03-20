Villarreal vence Real Sociedad (3-1) e sobe provisoriamente ao 3º lugar no Espanhol

O Villarreal derrotou a Real Sociedad por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), no jogo que abriu a 29ª rodada da espanhola LaLiga, e subiu para o terceiro lugar na tabela.

O 'Submarino Amarelo' tem agora 58 pontos, um a mais que o Atlético de Madrid, empurrando este para a quarta posição, às vésperas de sua visita, no domingo, ao seu vizinho Real Madrid (2º, 66 pontos), no grande dérbi do fim de semana na Espanha.

Além da disputa pelo pódio simbólico do campeonato, o Villarreal consolidou ainda mais sua posição entre os quatro primeiros - a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões -, já que a equipe de Castellón abriu uma vantagem de 14 pontos sobre o quinto colocado, o Betis.

Em sua vitória no Estadio de la Cerámica, onde a seleção espanhola receberá a Sérvia em um amistoso na próxima sexta-feira, o Villarreal abriu rapidamente uma vantagem confortável no placar, com gols de Gerard Moreno (7'), do georgiano Georges Mikautadze (15') e do marfinense Nicolas Pépé (23').

No início do segundo tempo, o croata Luka Susic diminuiu (47'), mas a reação da equipe basca parou aí.

A Real Sociedad, que disputará a final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid no dia 18 de abril, ocupa atualmente a sétima posição na tabela e o Celta (6º), que detém uma vantagem de três pontos, poderá aproveitar a oportunidade para ampliar a distância no jogo de domingo contra o Alavés (17º).

Na briga pelo título, o líder do campeonato, o Barcelona, vai receber o Rayo Vallecano (13º) no domingo, apenas algumas horas antes do grande clássico de Madri.

A equipe catalã chega a este fim de semana com uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Villarreal - Real Sociedad 3 - 1

Sábado, 21 de março

(10h00) Elche - Mallorca

(12h15) Espanyol - Getafe

(14h30) Osasuna - Girona

Levante - Real Oviedo

(17h00) Sevilla - Valencia

Domingo, 22 de março

(10h00) Barcelona - Rayo Vallecano

(12h15) Celta Vigo - Alavés

(14h30) Athletic Bilbao - Betis

(17h00) Real Madrid - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 70 28 23 1 4 77 28 49

2. Real Madrid 66 28 21 3 4 60 24 36

3. Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20

4. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 47 25 22

5. Betis 44 28 11 11 6 43 35 8

6. Celta Vigo 41 28 10 11 7 38 31 7

7. Real Sociedad 38 29 10 8 11 44 45 -1

8. Espanyol 37 28 10 7 11 35 42 -7

9. Getafe 35 28 10 5 13 23 30 -7

10. Athletic Bilbao 35 28 10 5 13 30 40 -10

11. Osasuna 34 28 9 7 12 33 35 -2

12. Girona 34 28 8 10 10 31 43 -12

13. Rayo Vallecano 32 28 7 11 10 28 34 -6

14. Valencia 32 28 8 8 12 30 42 -12

15. Sevilla 31 28 8 7 13 37 47 -10

16. Mallorca 28 28 7 7 14 33 45 -12

17. Alavés 28 28 7 7 14 26 38 -12

18. Elche 26 28 5 11 12 36 45 -9

19. Levante 23 28 5 8 15 30 46 -16

20. Real Oviedo 21 28 4 9 15 18 44 -26

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