Victoria Barros e Naná Silva garantem final 100% brasileira no Banana Bowl

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Victoria Barros( E) e Naná Silva (D) são o futuro do tênis feminino do Brasil. Luiz Candido / CBT/Divulgação

O Brasil voltará a ter uma jogadora campeã do Banana Bowl depois de 35 anos. A competição é um dos mais tradicionais e importantes torneios de tênis juvenil do mundo, e é realizado anualmente no Brasil desde 1969.

Neste sábado (21), em Gaspar, Santa Catarina, as semifinais foram disputadas e Victoria Barros e Naná Silva garantiram vaga na decisão, marcada para o domingo (22) às 10h (de Brasília), no Bella Vista Country Club. A ESPN anuncia a transmissão no Disney+.

As semifinais

Naná fez a primeira semifinal. Luiz Candido / CBT/Divulgação

A primeira a se classificar foi Naná Silva. A paulista de 16 anos e 19ª do ranking superou a argentina Sol Larraya, 18 anos, cabeça de chave número 2 do torneio e 17ª do mundo, por fáceis 6/2 e 6/1, e chegou à sua 20ª vitória seguida no circuito juvenil.

— Estou super feliz por ter chegado à final. É o meu primeiro J500, principalmente por ser aqui no Brasil e fiz o meu melhor jogo da semana — comemorou Naná.

Campeã da Brasil Juniors Cup, na última semana em Porto Alegre, Naná tenta o terceiro título em três semanas, já que antes de ganhar na capital gaúcha, ela também venceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Victoria Barros entrou em quadra na sequência e teve mais dificuldades para se classificar. A potiguar, que também tem 16 anos e que é número 12 do ranking, derrotou a argentina Luna Cinalli, de 17 anos e 47ª do mundo, por 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Victoria será top 10 juvenil. Luiz Candido / CBT/Divulgação

— É uma emoção incrível, não tenho palavras para descrever. Uma final em casa, com a torcida brasileira. Tive muitos altos e baixos, mas foquei no presente e tentei me apoiar em todo o momento. Treinei para isso, para estar nesse tipo de jogo, contra adversárias que me exigem muito — avaliou Victoria.

Ranking

Com a campanha em Gaspar, Naná entrará no top 15 do ranking, enquanto Victoria vai figurar no top 10, pela primeira vez na carreira.

Tabus quebrados

Quem for campeã entre Victoria Barros e Naná Silva irá quebrar um jejum que dura 35 anos desde a última conquista de uma brasileira, a paulista Roberta Burzagli, que em 1991 derrotou a polonesa Katarzyna Malec.

Outro recorde quebrado por Naná e Victoria foi a de colocar o Brasil na decisão do torneio, desde a paulista Roxane Vaisemberg, que em 2006, perdeu o título para a belga Tamaryn Hendler.