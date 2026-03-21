Verstappen zomba da F1 após vitória em endurance: 'posso pilotar com o pé embaixo'

Muito longe de alcançar seus desempenhos de tetracampeão na Fórmula 1, Max Verstappen não poupou a categoria máxima do automobilismo de 'alfinetadas' após conquistar a pole position e vencer as quatro horas de Nurburgring pela NLS neste sábado, 21. Segundo ele, por lá, dá para acelerar com tudo sem ter que se preocupar com a bateria.

A fala do holandês é uma referência ao novo regulamento da divisão, em que a potência elétrica dos motores híbridos é quase o triplo dos anos anteriores, o que potencializou a drenagem de energia durante uma volta e tornou o armazenamento muito mais importante. Assim, não é raro ver pilotos 'atacando' pouco as curvas para preservá-la.

Após o quali no mítico circuito alemão, Verstappen soltou a 'indireta' à F1 em conversa com a mídia. "Pelo menos, você pode pilotar com o pé embaixo sem ficar se preocupando com a bateria", disse o piloto da Red Bull. Essa foi apenas uma de suas declarações contra as novas diretrizes técnicas.

No fim de semana do GP da China, em que abandonou por conta de um problema no sistema de refrigeração de seu carro, ele 'disparou' contra o regulamento e disse que fãs que apreciavam esse novo tipo de ação nas pistas "não entendiam" de automobilismo e que "parecia Mario Kart", o que gerou forte repercussão no paddock.

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, que domina a temporada até aqui, disse que as críticas do tetracampeão são atreladas ao fato de que a Red Bull não se adaptou à nova aerodinâmica e motores. "O Max está passando por um pesadelo. Quando você olha o onboard dele, é simplesmente horrível de pilotar",