Esportes

Desclassificação

Verstappen tem vitória anulada na endurance por erro da equipe no uso de pneus

Equipe de Verstappen foi desclassificada por exceder o limite de pneus permitido, transferindo a vitória para a Rowe Racing.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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