Verstappen expulsa jornalista de entrevista coletiva em Suzuka

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, expulsou um jornalista de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), antes do Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka.
O Verstappen se sentou para a entrevista, mas então disse: "Não vou falar até que ele saia", apontando para um repórter inglês do jornal The Guardian.
O jornalista perguntou se o pedido se devia a uma pergunta que ele fez na temporada passada, e o piloto da Red Bull respondeu: "Sim, saia daqui".
Por fim, o jornalista deixou a sala de imprensa e Verstappen continuou a entrevista.
Esse jornalista declarou mais tarde à AFP que o incidente se devia a uma pergunta que ele fez ao holandês após a perda do título mundial do ano passado para Lando Norris por dois pontos em dezembro, durante o GP de Abu Dhabi.
A pergunta fazia referência a uma punição que Verstappen recebeu após um incidente com o britânico George Russell no GP da Espanha, em junho.
