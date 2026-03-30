Esportes

Impacto ambiental

Velejadores e surfistas se unem para retirar seis toneladas de resíduos da Baía de Guanabara

Operação ambiental reúne WSL, Mubadala e 80 voluntários para remover resíduos antes da estreia do SailGP no Rio.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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