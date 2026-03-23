Veja qual o próximo torneio de João Fonseca e qual posição ele está no ranking

Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

As duas últimas semanas de João Fonseca no circuito foram de novas experiências. Os duelos contra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz deram ao brasileiro uma amostra do que lhe espera no nível mais alto do tênis. Por outro lado, as derrotas para os dois melhores tenistas da atualidade custaram pontos no ranking.

Na última atualização da ATP, Fonseca ocupava a 39ª posição. Desde então, ele já perdeu uma colocação, mas pode cair ainda mais por conta das fases finais do Masters 1000 de Miami.

No torneio, o brasileiro venceu na estreia, mas foi derrotado na segunda rodada por Carlos Alcaraz. Contra o espanhol, João teve boas trocas, mas não ganhou os pontos mais importantes, sendo derrotado por um duplo 6/4.

Próximos torneios

Para recuperar pontos e posições no ranking da ATP, Fonseca voltará a jogar em abril, no saibro. São três torneios na agenda do tenista de 19 anos. Primeiro, ele disputará o Masters 1000 de Monte Carlo, que tem início previsto para o dia 5. Há boas chances de ele somar pontos, pois não atuou no torneio em 2025.

A partir do dia 13, Fonseca estará no ATP 500 de Munique, que também será novidade para ele. Por fim, no dia 22, começa o Masters 1000 de Madri. No ano passado, o brasileiro caiu na segunda rodada e também tem boas chances de ganhar pontos caso supere essa fase.

Programação de João Fonseca em abril

5/4 - Masters 1000 de Monte Carlo

13/4 - ATP 500 de Munique

22/4 - Masters 1000 de Madrid