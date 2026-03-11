Veja a lista dos jogadores com mais pontos em uma partida na NBA 

Bam Adebayo assumiu a segunda posição. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

No dia 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain entrou para a história da NBA como jogador com mais pontos em um único jogo. Foram 100 pontos marcados pelo pivô, na vitória do New York Knicks sobre os Warriors. Desde então, muitos tentaram alcançá-lo, mas nunca chegaram nesse recorde.

Na terça (10), Bam Adebayo assumiu a segunda posição na lista, com 83 pontos. Ele ultrapassou os 81 de Kobe Bryant, em 2006.

Leia Mais Quem é Bam Adebayo, jogador que marcou 83 pontos em uma partida na NBA

Chamberlain, além da primeira posição, também tem outros jogos em alto nível. São outras cinco partidas com pelo menos 70 pontos marcados.

Veja a lista:

100 pontos - Wilt Chamberlain (1962);

- Wilt Chamberlain (1962); 83 pontos - Bam Adebayo (2026);

- Bam Adebayo (2026); 81 pontos - Kobe Bryant (2006);

- Kobe Bryant (2006); 78 pontos - Wilt Chamberlain (1961);

- Wilt Chamberlain (1961); 73 pontos - Luka Doncic (2024), David Thompson (1978) e Wilt Chamberlain (duas vezes em 1962);

- Luka Doncic (2024), David Thompson (1978) e Wilt Chamberlain (duas vezes em 1962); 72 pontos - Wilt Chamberlain (1962);

- Wilt Chamberlain (1962); 71 pontos - Damian Lillard (2023), Donovan Mitchell (2023), David Robinson (1994) e Elgin Baylor (1960);

- Damian Lillard (2023), Donovan Mitchell (2023), David Robinson (1994) e Elgin Baylor (1960); 70 pontos - Joel Embiid (2024), Devin Booker (2017) e Wilt Chamberlain (1963).