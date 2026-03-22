Vanderlei Luxemburgo recebe alta do hospital e brinca: Enverga, mas não quebra

O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta hospitalar neste domingo após fazer tratamento para uma infecção pulmonar. Na sexta-feira, o treinador de 73 anos foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins.

O treinador mostrou bom humor em um vídeo publicado nas redes sociais na saída do hospital. "Eu sou igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. A gente fica meio torto, mas daqui a pouco ajeita de novo. Acabei de ter alta, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ficar no hospital, em UTI, é complicado", afirmou.

O treinador também explicou o tratamento a que foi submetido no hospital e os próximos passos até a recuperação total. "A bactéria que eu peguei pega 40% da população. Infelizmente, eu fui pego por ela. Quando cheguei de Brasília estava muito mal, com calafrio, no dia seguinte continuei e vim pro hospital. Fiz um tratamento intensivo para combater a bactéria, combateu, estabilizou, vou continuar o tratamento em casa, dar uma moderada no trabalho pra não ficar exposto."

O profissional está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Na quinta-feira, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins. Em 2022, ele tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.