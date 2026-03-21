Vanderlei Luxemburgo apresenta melhora após internação, mas continua sob cuidados na UTI

Hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou evolução no seu estado de saúde desde que foi internado, na sexta-feira, com um quadro de infecção pulmonar.

O treinador de 73 anos está estável, com respiração normal e pressão sob controle, mas vai continuar sendo observado na UTI para dar prosseguimento ao tratamento. A expectativa é que ele passe o final de semana no hospital.

Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.

Por conta disso, ele teve de adiar todos os seus compromissos neste fim de semana, segundo a sua assessoria. A tendência é que o ex-treinador sua agenda assim que estiver totalmente restabelecido do problema de saúde.