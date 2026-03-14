Valverde brilha novamente, e Real Madrid goleia Elche e pressiona o Barcelona em La Liga

Federico Valverde foi novamente determinante para o Real Madrid neste sábado. Depois de anotar três gols na vitória acachapante sobre o Manchester City no meio da semana pela Champions League, o uruguaio voltou a marcar no triunfo por 4 a 1 sobre o Elche pela 28ª rodada de La Liga. Substituído no início da segunda etapa, Valverde viu seu substituto, o turco Arda Güller, marcar um golaço ao fechar o placar no fim do jogo.
O Real tem 66 pontos, 1 a menos do que o líder Barcelona, que enfrenta o Sevilla neste domingo. O Elche ocupa a 17ª posição, com 26 pontos. Além de marcar o segundo gol da partida, Valverde abriu caminho para a vitória. Até os 39 minutos do primeiro tempo, Real Madrid e Elche faziam uma partida burocrática, sem finalizações em direção ao gol.
Em uma cobrança de falta, Vini Jr. rolou a bola para o meia uruguaio que acertou um potente chute, na primeira finalização correta da partida. O goleiro Dituro fez a defesa e no rebote a bola ficou viva na área do Elche. O zagueiro Rudiger aproveitou a sobra e emendou com força para as redes, sem chance para o goleiro rival.
Cinco minutos depois, Valverde marcou da entrada da área, ao acertar um chute colocado no ângulo esquerdo de Dituro. Foi o quinto gol do uruguaio nas últimas três partidas do Real Madrid. Com 39 bolas na rede com a camisa do time, o uruguaio supera dois nomes na lista de artilheiros históricos do clube: o brasileiro Marcelo e Lucas Vázquez.
No início do segundo tempo, Brahim Diaz desperdiçou a chance de ampliar, após falha do zagueiro Chust, ao chutar para fora, livre diante do goleiro. Antes dos 15 minutos, o técnico Alvaro Arbeloa, do Real, decidiu poupar alguns titulares para o jogo contra o City e tirou Valverde, Vini Jr. e Tchouaméni para as entradas de Arda Güler, Gonzalo e Yanez. Pouco depois, saíram Rudiger, Brahim Diaz e Thiago, substituídos por jovem jogadores (Aguado, Manuel Angel e Palacios), todos com menos de 22 anos.
Com a equipe rejuvenescida, o Real ampliou aos 21 minutos em uma cabeçada de Huijsen, de 20 anos, que subiu sozinho e aproveitou cruzamento de Yanez, de 18. O Real buscava administrar o resultado quando o Elche conseguiu marcar aproveitando uma falha de Camavinga aos 40 minutos. O francês entregou a bola para os rivais. Diang invadiu a área e cruzou. Manuel Angel, ao tentar cortar, marcou contra.
Aos 44, Arda Güler marcou um golaço. Muito antes do meio de campo, o turco percebeu Dituro muito adiantado e acertou o longo chute, encobrindo o goleiro, para fechar a terceira vitória seguida do Real em La Liga.
Na terça-feira, o Real reencontra o Manchester City e tenta garantir sua vaga nas quartas de final da Champions, na Inglaterra, e volta a perseguir o Barcelona em La Liga no clássico com o Atlético de Madrid no domingo. O Elche tem uma disputa direta na luta contra o rebaixamento ao receber o Mallorca, 18º, no sábado.
Confira os resultados deste sábado por La Liga:
Girona 3 x 0 Athletic Bilbao
Atlético de Madrid 1 x 0 Getafe
Oviedo 1 x 0 Valencia