Uruguai segue em crise ofensiva com empate sem gols contra Argélia

Uruguai e Argélia empataram em 0 a 0 em amistoso disputado nesta terça-feira (31), em Turim, reafirmando a crise de gols da 'Celeste' a pouco mais de dois meses da estreia na Copa do Mundo de 2026.

Os uruguaios foram mais ambiciosos, enquanto os argelinos fizeram um jogo seguro defensivamente.

Mas novamente o ataque do Uruguai não foi eficiente, depois de um empate em 1 a 1 com a Inglaterra na última sexta-feira, graças a um gol nos acréscimos de Federico Valverde cobrando pênalti.

"O Uruguai jogou melhor do que contra a Inglaterra, jogou muito tempo no campo adversário, controlou a posse de bola e teve mais chances de gol, essas três coisas foram nítidas", disse o técnico Marcelo Bielsa na entrevista coletiva após a partida.

O amistoso entre as duas seleções que vão disputar o Mundial deixou mais dúvidas do que respostas para os uruguaios, que voltou a mostrar sua força no setor de meio-campo, com Valverde e Manuel Ugarte.

Por outro lado, a falta de entrosamento e o baixo poderio ofensivo, que se tornaram recorrentes durante a fase final das Eliminatórias Sul-Americanas, permanecem sem solução.

O goleiro argelino, Luca Zidane, filho do lendário ex-meio-campista francês Zinedine Zidane, não teve tanto trabalho na partida, mas apareceu mais que o uruguaio Sergio Rochet.

Uma cabeçada de Ronald Araújo, um chute de média distância de Valverde e uma finalização para fora de Giorgian De Arrascaeta foram os lances de maior perigo da 'Celeste'.

Já a Argélia teve nos pés de Houssem Aouar sua oportunidade mais clara.

O Uruguai fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, no Grupo H, que é completado por Cabo Verde e Espanha, uma das favoritas ao título do campeonato.

Os argelinos, por sua vez, enfrentarão no Grupo J a Argentina, a Áustria e a Jordânia.