Uruguai e Inglaterra empatam (1-1) em amistoso preparatório para Copa do Mundo

Um gol de pênalti de Federico Valverde nos acréscimos (90'+4) deu o empate ao Uruguai em 1 a 1 com a Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 disputado nesta sexta-feira (27), em Wembley.
Ben Wite, a nove minutos do fim (81'), havia colocado os ingleses na frente, mas depois cometeu um pênalti sobre Federico Viñas, que Valverde converteu.
O Uruguai, que vai estrear no Mundial no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, consegue um bom resultado contra um adversário de peso depois da dura derrota por 5 a 1 para os Estados Unidos em novembro.
Em um jogo que parecia fadado a um empate em 0 a 0, já que ambas as equipes pouco produziram, o gol de White saiu após um escanteio, numa jogada em que os uruguaios reclamaram de falta de Adam Wharton sobre José María Giménez.
O técnico Marcelo Bielsa escalou como titulares o veterano goleiro Fernando Muslera e o atacante Agustín Canobbio, do Fluminense, que retornavam à seleção.
Aos 16 minutos, a 'Celeste' perdeu o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, que saiu lesionado após receber uma entrada de Noni Madueke.
Nesse início de partida, a Inglaterra ficou mais com a bola, mas sem criar perigo.
O Uruguai, por sua vez, esperava sua chance e chegou pela primeira vez aos 26 minutos, com um chute de fora da área de Canobbio que passou por cima do gol.
- Escalações:
Inglaterra: James Trafford - Tino Livramento, Fiyako Tomori (Ben White, 69'), Harry Maguire, Djed Spence (Lewis Hall, 69') - James Garner (Kobbie Mainoo, 69'), Jordan Henderson (Adam Wharton, 46') - Noni Madueke (Jarrod Bowen, 38'), Phil Foden (Cole Palmer, 56'), Marcus Rashford (Harvey Barnes, 69') - Dominic Solanke (Dominic Calvert-Lewin, 56'). Técnico: Thomas Tuchel
Uruguai: Fernando Muslera - Guillermo Varela, Mathías Olivera (Juan Manuel Sanabria, 87'), Ronad Araújo, Joaquín Piquerez (José María Giménez, 16')- Federico Valverde, Manuel Ugarte (Emiliano Martínez, 87'), Giorgian De Arrascaeta (Darwin Núñez, 87') - Agustín Cannobio (Brian Rodríguez, 87'), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 64'), Maximiliano Araujo (Facundo Pellistri, 64'). Técnico: Marcelo Bielsa
Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha).
* AFP