Esportes

Em Cortina d'Ampezzo

Único atleta iraniano nos Jogos Paralímpicos de Inverno desiste devido à guerra no Oriente Médio

Aboulfazl Khatibi, único atleta iraniano inscrito, não competirá devido à impossibilidade de viajar causada pelo conflito armado.

AFP

Zero Hora

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