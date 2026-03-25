União Corinthians perde para o Botafogo e cai para 11º no NBB

O União Corinthians perdeu um grande chance de se manter entre os dez primeiros colocados do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta terça-feira (24), mesmo jogando em Santa Cruz do Sul, foi derrotado pelo Botafogo (RJ) por 78 a 71, e caiu da 10ª para a 11ª posição.
Com um segundo período abaixo de seu nível habitual e com diversos erros, a equipe gaúcha acabou sendo superada por 24 a 6 e foi para o intervalo perdendo por 18 pontos (43 a 25).
E apesar da reação no último quarto, quando fez 25 a 15, o time gaúcho não conseguiu igualar o placar e acabou derrotado por 78 a 71, ficando com17 vitórias e 15 derrotas.
O cestinha do jogo, com duplo-duplo de 18 pontos e 13 assistências, foi Matheusinho, do Botafogo.
No União Corinthians, o destaque foi o estadunidense Jeremy Hollowell,que fez 19 pontos e pegou sete rebotes.
Confira outros resultados:
- Bauru Basket (SP) 94 x 70 Patoa Basquete (PR)
- Corinthians (SP) 93 x 96 Sesi Franca Basquete (SP)
- Pinheiros (SP) 91 x 85 Minas Tênis Clube (MG)