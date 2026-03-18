União Corinthians perde para o Minas e tem série invicta interrompida no NBB

Hollowell marcou duplo-duplo, mas não evitou derrota do União Corinthians. Hedegard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

O União Corinthians sofreu sua 14ª derrota em 30 jogos no Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta terça-feira (17), na Arena UniBH, o time de Santa Cruz do Sul perdeu para o Minas Tênis Clube, por 92 a 82.

Com o resultado, o time gaúcho perdeu uma invencibilidade de quatro jogos e está em 11º lugar na classificação. Já os mineiros venceram a 22ª em 29 partidas disputadas e ocupam a quarta colocação.

O jogo

Barnes foi um dos destaques do time gaúcho. Hedegard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

O União Corinthians conseguiu fazer um jogo equilibrado e no primeiro período terminou empatado em 21 a 21. No segundo quarto, o Minas foi superior e fez 27 a 21, indo para o intervalo com seis pontos de vantagem.

A partida passou a ser definida ainda no terceiro período, quando a equipe mineira mostrou força e fez 34 a 16, ampliando a diferença para 24 pontos.

Nos 10 minutos finais, o time gaúcho mostrou um bom poder de reação e impôs 24 a 10, mas insuficiente para virar o marcador.

Destaques

Com 15 pontos e 10 rebotes, o ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell anotou seu nono double-double da temporada.

Outros dois estadunidenses foram destaques no União Corinthians: o armador Nate Barnes, com 12, e o pivô Devon Scott, que fez 11.

No Minas, os pivôs foram os melhores. Wini Silva marcou 19 e ainda pegou seis rebotes, enquanto Alexandre Paranhos terminou com 15 pontos e seis rebotes. Já o ala-armador argentino Juan Arengo fez 13 pontos.

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