Últimas campeãs em Indian Wells, Andreeva,  Świątek e Rybakina começam com vitórias em Indian Wells

Campeãs das quatro últimas edições do WTA 1000 de Indian Wells, Mirra Andreeva, Iga Świątek e Elena Rybakina passaram por suas estreias na edição 2026 do torneio.
A russa Andreeva, que defende o título da temporada passada, precisou de apenas 52 minutos para eliminar a argentina Solana Sierra, cm um duplo 6/0.
Oitava cabeça de chave, a tenista de 18 anos agora vai enfrentar a tcheca Kateřina Siniaková, que derrotou a canadense Leylah Fernandez, 27ª cabeça de chave, por 5/7, 6/4 e 7/6 (7/1).
Świątek em busca do tri
Bicampeã do torneio, a polonesa Iga Świątek bateu a estadunidense Kayla Day, que saiu do qualificatório, por 2 a 0, parciais de 6/0 e 7/6 (7-2).
A número 2 do mundo enfrentará grega Maria Sakkari, que passou pela a convidada austríaca Lili Tagger por 7/5 e 6/0.
O confronto será uma reedição das finais de 2022 e 2024, vencidas pela polonesa.
Rybakina sofre para vencer Baptiste
Número 3 do mundo, a cazaque Elena Rybakina bateu a estadunidense Hailey Baptiste por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-5), 2/6 e 6/2, depois de duas horas e 18 minutos.
Campeã do Australian Open deste ano e vencedora em Indian Wells em 2023, Rynakina enfrentará a vencedora do confronto entre a ucraniana Marta Kostyuk, cabeça de chave 28, e a local Taylor Townsend.
Outros resultados da 2ª rodada:
- Antonia Ružić (CRO) 2 x 0 Qinwen Zheng (CHN) — 6/4 e 7/5
- Ashlyn Krueger (EUA) 2 x 1 Liudmila Samsonova (RUS) — 3/6, 7/5 e 6/2
- Sonay Kartal (GBR) 2 x 1 Emma Navarro (EUA) — 6/1, 3/6 e 7/6 (7-2)
- Jeļena Ostapenko (LET) 2 x 0 Katie Volynets (EUA) — 6/4 e 7/6 (7-5)
- Karolína Muchová (CZE) 2 x 0 Anna Bondar (HUN) — 7/5 e 6/2
- Belinda Bencic (SUI) 2 x 0 Storm Hunter (AUS) — 6/3 e 6/2
- Alexandra Eala (FIL) 2 x 1 Dayana Yastremska (UCR) — 7/5, 4/6 e 7/5
- Amanda Anisimova (EUA) 2 x 1 Anna Blinkova (RUS) — 5/7, 6/1 e 6/0
- Elise Mertens (BEL) 2 x 0 Cristina Buçsa (ESP) — 6/2 e 6/1
- Madison Keys (EUA) 2 x 0 Diane Parry (FRA) — 6/4 e 6/3
- Jessica Pegula (EUA) 2 x 1 Donna Vekić (CRO) — 4/6, 6/2 e 6/2