Uefa anuncia cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha

A Uefa anunciou o cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha devido à impossibilidade de encontrar uma sede alternativa a Doha, onde o jogo estava marcado para 27 de março, mas foi suspenso devido à guerra no Oriente Médio, informou a confederação europeia neste domingo (15).

"Com a firme determinação de salvar este importante encontro, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância num prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas cada uma delas acabou por ser considerada inaceitável pela Associação de Futebol da Argentina", declarou a Uefa em seu comunicado.

- Três opções -

A partida entre Argentina e Espanha estava marcada para o dia 27 de março em Lusail, perto de Doha, mas sua realização ficou em dúvida devido aos ataques ao Catar em meio à guerra no Oriente Médio.

O duelo entre os campeões sul-americano e europeu era a última partida oficial valendo um título internacional antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho.

A Argentina é a atual campeã da Finalissima, tendo derrotado a Itália em Wembley em 2022.

Nas últimas duas semanas, desde o início do conflito no Oriente Médio, a imprensa publicou diversos cenários e datas sendo consideradas para a partida, que seria o primeiro encontro entre Lionel Messi e Lamine Yamal, o prodígio de 18 anos do Barcelona, considerado seu sucessor.

Em seu comunicado, a Uefa explicou que ofereceu à Associação de Futebol Argentino (AFA) diversas opções: em primeiro lugar, o Santiago Bernabéu, em Madri, "com divisão de 50/50" para os torcedores, mas "a Argentina recusou".

"A segunda opção era disputar a Finalíssima em dois jogos: um no Santiago Bernabéu, em 27 de março, e o outro em Buenos Aires, durante uma data internacional antes da Copa América de 2028", explicou a Uefa. "Essa opção também foi rejeitada".

- Tapia queria estádio Monumental -

Por fim, a Uefa solicitou à Argentina um compromisso de que, "caso fosse encontrado um local neutro na Europa, a partida poderia ser realizada em 27 de março", anunciou a confederação europeia. "Essa proposta também foi recusada", acrescentou.

Na quinta-feira, o presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, declarou que sua escolha preferida era o estádio Monumental, em Buenos Aires.

"Vamos começar a trabalhar, porque a Espanha quer que a Finalíssima seja disputada na Espanha, e eu quero que seja disputada no Monumental", afirmou.

A Argentina, atual campeã mundial, tinha agendado seu último período de concentração no Catar antes de iniciar a luta pelo tetracampeonato.

Além da Finalíssima, também estava previsto um amistoso contra o Catar.

A Espanha também tinha um amistoso agendado contra o Egito, além da partida contra a Argentina.

As duas seleções, consideradas grandes favoritas ao título da próxima Copa do Mundo, terão que ajustar rapidamente seus calendários para a janela internacional no final de março.