Tudor acha difícil, "mas não impossível", virada do Tottenham contra o Atlético de Madrid

O técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, afirmou que "não é impossível" para sua equipe reverter o resultado das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, após a derrota por 5 a 2 no jogo de ida no estádio Metropolitano.

"É difícil, mas não impossível", declarou o treinador croata nesta terça-feira (17), véspera do jogo de volta, que será disputado em Londres.

"Temos que nos manter na partida o maior tempo possível. O jogo pode ser longo, então devemos nos concentrar em nossos pontos fortes, no que podemos fazer amanhã, com tudo ainda em aberto. O mais importante é acreditar que podemos conseguir", acrescentou Tudor, cuja equipe ganhou fôlego no domingo após arrancar um empate contra o Liverpool no último minuto com oum gol do atacante brasileiro Richarlison.

Com esse resultado, o time londrino encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas desde que Tudor assumiu o comando.

Apesar de ter conquistado esse ponto, os 'Spurs' continuam correndo sério risco de cair para a segunda divisção, já que estão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.