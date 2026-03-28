O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, revelou neste sábado (28) que o zagueiro Harry Maguire é apenas o quinto em sua hierarquia para a posição, às vésperas da convocação definitiva para a Copa do Mundo, uma revelação que diminui significativamente as esperanças do jogador de disputar seu terceiro mundial.

Convocado pela primeira vez desde setembro de 2024 para esta Data Fifa de março, Maguire yrbr seus primeiros minutos na 'era Tuchel' durante o empate em 1 a 1 no amistoso contra o Uruguai, na última sexta-feira.

O treinador alemão reconheceu que o defensor do Manchester United (que em sua carreira disputou 65 jogos pela seleção inglesa) teve um desempenho "muito bom com a bola nos pés, se mostrou muito sereno, forte no jogo aéreo e uma arma nas jogadas de bola parada".

No entanto, ele listou em seguida os nomes de outros jogadores que coloca à frente de Maguire, de 33 anos, na hierarquia da seleção para a posição dele.

"Há outros jogadores que eu gostaria de ver. Considero que outros estão à frente dele, jogadores com um perfil diferente. Vejo Ezri Konsa à frente dele. E também Marc Guehi. Isso não é segredo. Acredito que Trevor Chalobah, em termos de mobilidade, também está ligeiramente à frente dele. E John Stones também, embora ele tenha estado lesionado", declarou Tuchel.

Harry Maguire terá apenas mais uma partida com sua seleção para tentar convencer Tuchel: o amistoso marcado para terça-feira, contra o Japão, em Wembley.

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo (que será disputada de 11 de junho a 19 de julho), ao lado de Croácia, Gana e Panamá.