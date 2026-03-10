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Troca de goleiro, empate do Barcelona e derrota do Liverpool; tudo sobre a abertura das oitavas da Champions League

Partidas da volta serão na próxima quarta-feira e valerão classificação para as quartas de final

Alex Torrealba

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