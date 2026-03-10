Troca de goleiro, empate do Barcelona e derrota do Liverpool; tudo sobre a abertura das oitavas da Champions League

Álvarez marcou duas vezes para o Atlético de Madrid. THOMAS COEX / AFP

As oitavas de final da Champions League começaram nesta terça-feira (10), com dois confrontos em aberto para a próxima semana, enquanto outros dois estão encaminhados por conta de goleadas avassaladoras.

O Atlético de Madrid venceu o Tottenham por 5 a 2, em jogo que teve troca de goleiro. Já o Bayern de Munique não tomou conhecimento da Atalanta e goleou por 6 a 1, fora de casa.

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Jogando em casa, o Galatasaray venceu o Liverpool por 1 a 0. O Newcastle também vencia pelo placar mínimo, mas sofreu o empate do Barcelona no último minuto. Os jogos da volta serão na próxima quarta-feira (18).

Goleada com troca de goleiro

Vicário entrou no jogo aos 16 minutos do primeiro tempo. JAVIER SORIANO / AFP

O Atlético de Madrid resolveu o confronto com o Tottenham ainda no primeiro tempo. Além dos méritos da equipe de Madrid, houve muita ajuda dos ingleses. Os três primeiros gols saíram após erros defensivos.

O zagueiro Van de Ven escorregou em um, enquanto o goleiro Kinský errou em dois. O tcheco de 22 anos foi uma aposta do interino Igor Tudor, que bancou o titular Vicário — alegando que o italiano não vivia um bom momento. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Vicário entrou no lugar de Kinský.

Llorente, Griezmann, Le Normand e Julian Álvarez, duas vezes, marcaram para o Atlético de Madrid. Pedro Porro e Solanke fizeram para o Tottenham, que não deve ser um perigo no jogo da volta. O clube inglês está brigando contra o rebaixamento na Premier League.

Passeio bávaro em Bérgamo

Olise marcou duas vezes para o Bayern. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Em um dos confrontos de maior favoritismo das oitavas de final, o Bayern de Munique passeou em Bérgamo, na Itália, diante da Atalanta. Os bávaros não tomaram conhecimento do adversário e venceram por 6 a 0.

Olise, duas vezes, Stanisic, Nicolas Jackson, Gnabry e Musiala marcaram para o clube alemão, que pode até perder por cinco gols de diferença na partida de volta.

Pressão turca

Galatasaray venceu duelo de ida contra o Liverpool. YASIN AKGUL / AFP

O Liverpool visitou o Galatasaray e sentiu a pressão da torcida turca, que não parou de apoiar em nenhum momento. O incentivo rendeu frutos no início da partida, com gol de Lemina aos sete minutos do primeiro tempo.

A equipe inglesa se salvou de levar o segundo antes do intervalo, tendo mais sorte do que juízo. Na segunda etapa, o Liverpool melhorou um pouco, mas ainda jogava menos do que o Galatasaray. O clube turco marcou com Osimhen, mas o gol foi anulado por impedimento.

O susto acordou os ingleses, que passaram a frequentar mais o campo ofensivo na reta final do jogo. Konaté até chegou a marcar, mas mandou para o gol com a mão.

O resultado final dá a vantagem do empate para o Galatasaray na volta, enquanto o Liverpool precisa vencer por dois ou mais gols para avançar de forma direta.

Barcelona joga mal e empata

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Newcastle foi melhor do que o Barcelona, mas teve um resultado amargo. O primeiro tempo até foi equilibrado, mas a segunda etapa teve amplo domínio inglês.

O brasileiro Joeliton chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Newcastle teve mais finalizações e soube neutralizar Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski.

No final da partida, os ingleses fizeram boa jogada pelo lado direito e o cruzamento foi perfeito para Barnes marcar livre dentro da pequena área. No entanto, o Barcelona não desistiu e teve um pênalti no último minuto, o qual foi convertido por Lamine Yamal.

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