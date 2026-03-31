Três motivos para acompanhar a World Surf League deste ano

Gabriel Medina retorna à disputa da WSL. Aaron Hughes / World Surf League

A nova temporada da World Surf League (WSL), campeonato mundial da modalidade, volta às águas nesta semana. A etapa de abertura será disputada a partir de 1º de abril, em Bells Beach, na Austrália — no Brasil, a competição terá início no fim da tarde de terça-feira, em razão do fuso horário.

Depois de ver Yago Dora ser campeão no ano passado, o Brasil tentará manter sua hegemonia na modalidade. De 2014 para cá, o país conquistou oito títulos mundiais da WSL em 11 temporadas, com direito a um tricampeão (Gabriel Medina).

Zero Hora lista três motivos para acompanhar a temporada da WSL. Confira:

Quatro brasileiros campeões

A chamada “Brazilian Storm” segue em alta. Com a conquista de Yago Dora, o Brasil terá quatro campeões mundiais no circuito deste ano.

Além do atual detentor do título, o país contará com Gabriel Medina (três vezes campeão), Filipe Toledo (duas) e Ítalo Ferreira (uma). O único campeão ausente será Adriano de Souza, vencedor em 2015, que atuará como treinador de Medina.

Medina de volta

Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), Gabriel Medina enfim voltará a competir. Afastado dos mares desde o começo de 2025, quando lesionou o ombro, o brasileiro será o grande reforço do Brasil na disputa por mais um título.

Medina tentará o feito do tetracampeonato mundial. Na história do circuito masculino, apenas dois surfistas conquistaram quatro ou mais títulos: o australiano Mark Richards, com quatro, e a lenda estadunidense Kelly Slater, recordista com 11.

Mudança de formato

A WSL promoveu uma reformulação significativa no Championship Tour para 2026. Criado em 2021, o WSL Finals foi retirado do calendário, dando lugar novamente ao ranking cumulativo.

O campeão será definido por pontos acumulados ao longo da temporada, com o título sendo decidido na última etapa, em Pipeline, no Havaí, que terá peso elevado — 15 mil pontos.