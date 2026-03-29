Tottenham demite Igor Tudor após menos de dois meses à frente do clube

Em uma temporada bem abaixo do esperado, o Tottenham anunciou neste domingo (29) a demissão de Igor Tudor do comando técnico. O treinador croata ficou menos de dois meses à frente do clube londrino e saiu com apenas uma vitória em sete partidas disputadas, incluindo a eliminação na Champions League.

O técnico foi anunciado pelo clube no dia 14 de fevereiro para substituir Thomas Frank. Com a expectativa de distanciar a equipe da zona de rebaixamento da Premier League e alçar voos mais altos na Champions League, o comandante não conseguiu melhorar o desempenho e deixou o time na 17ª posição do nacional, uma acima da degola.

Em nota oficial, o Tottenham confirmou a saída do técnico, assim como dos auxiliares Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. O clube agradeceu pelo trabalho da comissão e prestou solidariedade a Igor Tudor, que perdeu o pai na última semana.

"Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelo esforço durante as últimas seis semanas, nas quais trabalharam incansavelmente. Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil".

Com passagens recentes por Lazio e Juventus, ambos da Itália, o treinador esteve no comando do Tottenham apenas sete vezes e conquistou uma vitória, sobre o Atlético de Madrid-ESP, por 3 a 2, pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions, após perder a ida por 5 a 2.