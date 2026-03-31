Tottenham anuncia Roberto de Zerbi como novo treinador para tentar fugir do rebaixamento

O Tottenham anunciou nesta terça-feira, o italiano Roberto de Zerbi como seu novo treinador. Atravessando uma grave crise, o clube aposta na chegada do novo profissional para tentar superar a má fase e buscar uma reação para fugir da zona do rebaixamento da Premier League.

Aos 46 anos, o novo comandante do time principal da equipe inglesa substitui Igor Tudor. Ciente do cenário que vai encontrar, ele esbanjou confiança em seu primeiro contato com a imprensa.

"Estou muito feliz em me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo. Em todas as minhas conversas com os dirigentes, a ambição deles foi clara", afirmou.

Ele será o terceiro treinador a ocupar a função na atual temporada. Thomas Frank foi o primeiro nesta lista e foi substituído por Tudor. Com uma péssima campanha, o Tottenham ainda não venceram nenhum compromisso pelo Campeonato Inglês.

Zerbi disse que já entendeu as necessidades que terá pela frente e afirmou que agora é trabalhar firme. "Nossa prioridade é subir na tabela. Este será o foco total até o apito final do último jogo da Premier League".