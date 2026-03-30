Torcedores da Premier League são favoráveis à extinção do VAR, segundo pesquisa

Possibilidade de mudanças imediatas é pouco provável Glyn KIRK / AFP

Três a cada quatro torcedores da Premier League aprovam a extinção do árbitro de vídeo (VAR), e a porcentagem é ainda maior entre os que consideram que a ferramenta tem impacto negativo na experiência de assistir a uma partida, segundo uma pesquisa da Associação de Torcedores de Futebol (FSA) revelada nesta segunda-feira (30).

A enquete, realizada com mais de 8 mil torcedores, dos quais mais da metade assiste a pelo menos 15 jogos por temporada no estádio, mostra a impopularidade do VAR, implementado no futebol desde 2018, apesar de a Premier League afirmar que a arbitragem de vídeo permitiu aos árbitros de campo tomar decisões mais corretas.

Questionados se favoráveis à utilização do VAR, 76% dos entrevistados responderam negativamente, enquanto mais de 70% dizem que a tecnologia não melhorou as decisões dos árbitros.

A opinião é quase unânime: 97% considera que a arbitragem de vídeo afeta a experiência de acompanhar um jogo.

— Os resultados mostram que a maioria dos torcedores quer que o VAR seja eliminado — resumiu Thomas Concannon, membro da Football Supporters' Association (FSA), que explicou:

— As pessoas ficam irritadas com o tempo que se perde, com a precisão e com a (menor) espontaneidade. Isso tira a essência do que o futebol deveria ser e o significado desses momentos especiais — argumentou.

Queixa mais frequente

Desde a introdução do VAR na Premier League, há sete anos, uma das queixas mais frequentes é de que a tecnologia é mais pensada para o público que acompanha o futebol pela televisão do que para quem está no estádio, que muitas vezes fica sem saber o motivo das interrupções nos jogos.

No entanto, a pesquisa também revelou que 94% dos torcedores não acreditam que o VAR melhora a experiência de assistir aos jogos pela TV.

Sem mudanças imediatas

Em comunicado, a Premier League afirmou que suas pesquisas "indicam que os torcedores são, em grande parte, a favor de manter o VAR, mas melhorando a maneira como é utilizado".

A possibilidade de mudanças imediatas nas normas parece pouco provável. Em 2024, 19 dos 20 clubes da Premier League decidiram manter o VAR. O único voto dissidente foi do Wolverhampton, que havia proposto a votação.

Para que a arbitragem de vídeo seja abolida na Inglaterra, é preciso haver o apoio de pelo menos 14 dos 20 clubes da principal liga do país.

A partir da próxima Copa do Mundo, o uso do VAR será expandido, para incluir a tomada de decisões referentes a escanteios e segundos cartões amarelos.

Até agora, os árbitros da cabine do VAR só podiam intervir em lances de gol, decisões relativas a possíveis pênaltis, cartões vermelhos diretos e casos de erro de identificação de um jogador.