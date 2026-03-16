Tite é demitido pelo Cruzeiro após novo tropeço no Brasileirão

— Primeiramente, quero pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar o desligamento da comissão técnica do Tite. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca. E a partir de amanhã (segunda), o nosso Wesley Carvalho, que é o inteirinho da casa, assume o time. E a partir de hoje eu, mais a minha diretoria de futebol, o Bruno Spindel, o Joaquim, vamos em busca do novo profissional para trabalhar no Cruzeiro, para a gente ter a sequência do Campeonato Brasileiro e nos recuperarmos o mais rápido possível.