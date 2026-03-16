Tite é demitido pelo Cruzeiro após novo tropeço no Brasileirão

Tite não é mais treinador do Cruzeiro. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro, há uma semana, o gaúcho não resistiu à pressão pelo início ruim no Campeonato Brasileiro: são três empates e três derrotas.
Tite foi demitido no vestiário do Mineirão após o 3 a 3 com o Vasco, neste domingo (15). O time de Minas jogou boa parte do jogo com um a mais.
Em pronunciamento após a partida, Pedro Junio, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, explicou a decisão:
— Primeiramente, quero pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar o desligamento da comissão técnica do Tite. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca. E a partir de amanhã (segunda), o nosso Wesley Carvalho, que é o inteirinho da casa, assume o time. E a partir de hoje eu, mais a minha diretoria de futebol, o Bruno Spindel, o Joaquim, vamos em busca do novo profissional para trabalhar no Cruzeiro, para a gente ter a sequência do Campeonato Brasileiro e nos recuperarmos o mais rápido possível.
Ex-treinador da Seleção, Tite chegou em dezembro para substituir o português Leonardo Jardim. Ele chegou a ser tentado pelo Inter.
Em 17 jogos pelo Cruzeiro nesta temporada, Tite venceu oito, teve dois empates e sete derrotas.