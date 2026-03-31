Tinga projeta mobilização por reforma em CT do Inter: "No Grêmio, toda hora tem empresário querendo ajudar"

Ídolo de Inter, o ex-volante Tinga revelou um projeto pessoal ambicioso para o futuro do clube. Em entrevista ao Sem Filtro, na segunda-feira (30), ele afirmou que pretende liderar um movimento para a construção de um novo centro de treinamentos.

O ex-atleta visa tirar a ideia do papel em breve, com apoio direto de empresários. A proposta parte de uma convicção clara: investir em estrutura, e não em jogadores.

Ex-atleta sonha em construir o melhor "CT do Brasil" para o Inter. Ricardo Duarte / Agencia RBS

— No Grêmio, toda hora tem empresário querendo ajudar. Por que não tem isso no Inter? Talvez seja falta de confiança — disse.

— Se eu fosse empresário e ajudasse o clube, nunca seria com compra de jogador. Eu tenho orgulho, e todo colorado tem, quando vê o estádio lá de cima, na beira do Guaíba. É um dos mais bonitos do Brasil. Por que não fazer também o melhor CT do Brasil? É isso que vou tentar.

Quando questionado sobre a forma como faria esse projeto, respondeu:

— É só chamar uns 10 "cabeças" e vamos fazer. Cada um bota uma estaleca e vamos fazer (risos).

O ídolo colorado garantiu que já iniciou conversas com possíveis parceiros e que a ideia vem sendo maturada há algum tempo:

— Eu já conversei com alguns (investidores), gente daqui, do Mato Grosso, de tudo que é lugar. Não sou a favor de investir em jogador. Prefiro outro movimento. Eu gostaria de fazer uma coisa que daqui 10 anos alguém passe ali e veja. Acho que não vai demorar muito (pra tocar o projeto adiante). Talvez a partir de agosto.

Legado acima de reforços

— Eu gostaria de fazer uma coisa que daqui 10 anos alguém passe ali e veja. Isso é legado — disse.

Apesar da iniciativa, Tinga afastou qualquer intenção imediata de assumir cargo diretivo no Inter:

— Eu não quero ser gerente, nem subgerente (risos). Eu acredito em fazer isso de forma genuína, sem estar dentro do clube.