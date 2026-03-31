Tinga projeta mobilização por reforma em CT do Inter: "No Grêmio, toda hora tem empresário querendo ajudar"

Ídolo de Inter, o ex-volante Tinga revelou um projeto pessoal ambicioso para o futuro do clube. Em entrevista ao Sem Filtro, na segunda-feira (30), ele afirmou que pretende liderar um movimento para a construção de um novo centro de treinamentos.
O ex-atleta visa tirar a ideia do papel em breve, com apoio direto de empresários. A proposta parte de uma convicção clara: investir em estrutura, e não em jogadores.
— No Grêmio, toda hora tem empresário querendo ajudar. Por que não tem isso no Inter? Talvez seja falta de confiança — disse.
— Se eu fosse empresário e ajudasse o clube, nunca seria com compra de jogador. Eu tenho orgulho, e todo colorado tem, quando vê o estádio lá de cima, na beira do Guaíba. É um dos mais bonitos do Brasil. Por que não fazer também o melhor CT do Brasil? É isso que vou tentar.
Quando questionado sobre a forma como faria esse projeto, respondeu:
— É só chamar uns 10 "cabeças" e vamos fazer. Cada um bota uma estaleca e vamos fazer (risos).
O ídolo colorado garantiu que já iniciou conversas com possíveis parceiros e que a ideia vem sendo maturada há algum tempo:
— Eu já conversei com alguns (investidores), gente daqui, do Mato Grosso, de tudo que é lugar. Não sou a favor de investir em jogador. Prefiro outro movimento. Eu gostaria de fazer uma coisa que daqui 10 anos alguém passe ali e veja. Acho que não vai demorar muito (pra tocar o projeto adiante). Talvez a partir de agosto.
Legado acima de reforços
— Eu gostaria de fazer uma coisa que daqui 10 anos alguém passe ali e veja. Isso é legado — disse.
Apesar da iniciativa, Tinga afastou qualquer intenção imediata de assumir cargo diretivo no Inter:
— Eu não quero ser gerente, nem subgerente (risos). Eu acredito em fazer isso de forma genuína, sem estar dentro do clube.
Ainda assim, deixou em aberto a possibilidade de, no futuro, se envolver mais diretamente com a gestão. Por ora, ao que indica, o plano é mobilizar lideranças, captar recursos e tentar transformar uma ideia em legado. Como ele próprio resumiu, trata-se menos de reforçar o time e mais de reconstruir as bases do clube.