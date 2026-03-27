Tiger Woods é preso por dirigir sob efeito de substâncias após acidente na Flórida

Tiger Woods venceu 15 torneios de Grand Slam. ANDY BUCHANAN / AFP

O superastro do golfe Tiger Woods foi preso e acusado de dirigir sob efeito de substâncias após se envolver em um acidente de trânsito na Flórida, nos Estados Unidos, na sexta-feira (27), informaram as autoridades.

Woods, que não sofreu ferimentos no acidente, foi preso depois que o veículo que dirigia colidiu com um reboque e capotou. Ele foi liberado cerca de oito horas depois, após pagamento de fiança.

O xerife do Condado de Martin, John Budensiek, afirmou que o golfista de 50 anos estava com as "faculdades comprometidas", embora tenha passado no teste do bafômetro.

— Quando chegou o momento de solicitar um exame de urina, ele se recusou e, consequentemente, foi indiciado por dirigir sob o efeito de substâncias, causar danos materiais e se recusar a passar por exame legal após o acidente — acrescentou Budensiek.

Em alta velocidade

De acordo com o policial, Woods estava ultrapassando o reboque em alta velocidade quando o atingiu lateralmente e capotou. Para sair do veículo, ele teve que usar a porta do passageiro.

Peritos da polícia o avaliaram no local e determinaram que ele "não estava alcoolizado, mas sob influência de algum tipo de medicamento ou droga", disse o xerife.

Woods já sofreu um grave acidente de carro na Califórnia em 2021, que o deixou com lesões graves e permanentes na perna direita.

O vencedor de 15 torneios de Grand Slam, que passou por várias cirurgias, admitiu mais tarde que esteve perto de ter a perna amputada. Woods retornou ao circuito no Masters de Augusta de 2022, onde terminou na 47ª colocação, apesar de ter tido dificuldades para caminhar pelo campo.

Nas últimas semanas, ele vinha trabalhando para retornar às competições, após uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida em março do ano passado e uma cirurgia nas costas realizada em outubro.

Ainda nesta semana, ele fez seu retorno nas finais da TGL, uma competição de golfe virtual indoor, e não descartou participar do Masters, que acontece em abril.

Direção imprudente

Em 2017, Woods também se envolveu em um incidente de trânsito no qual foi preso sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool ou drogas. Posteriormente, ele se declarou culpado por dirigir de forma imprudente, pagou uma multa de US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil) e frequentou uma escola de trânsito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu à notícia ao chegar a Miami nesta sexta-feira.