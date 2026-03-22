Tiago Nunes leva filho com Síndrome de Down a coletiva de imprensa no Equador

Tiago Nunes, treinador da LDU, "aqueceu os corações" dos presentes na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Manta no último sábado, 21, pela sexta rodada do Campeonato Equatoriano. O brasileiro apareceu na entrevista junto ao seu filho, que tem Síndrome de Down. O momento foi compartilhado por um repórter local no X (antigo Twitter) e viralizou nas redes.

No vídeo, é possível vê-lo brincando com o garoto, que se apoia em seu ombro enquanto ele responde perguntas dos jornalistas. A ocasião serviu para ele se declarar um "pai abençoado" e que, fundamentalmente, "uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", em suas próprias palavras.

"Nada como ter um filho maravilhoso, né?", perguntou Tiago Nunes ao jovem, arrancando sorrisos na coletiva. "Queria aproveitar esse momento para dizer que há milhares de famílias que muitas vezes não têm as melhores condições e oportunidades para seus filhos, e acaba descobrindo um mundo novo", continuou.

O repórter Omar Sierra Murillo, que registrou o momento, relatou ainda que o brasileiro complementou com mais uma mensagem. "Um pouco de amor pode fazer toda a diferença. Sou um pai abençoado. Uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", disse.

O último sábado, 21 de março, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado desde 2006 nesta data como uma alusão à trissomia do cromossomo 21, fator causador da condição.

Outro elo famoso no cenário brasileiro é o de Romário com sua filha Ivy, que nasceu em 2005 e tornou o ex-jogador e hoje senador um dos maiores expoentes da inclusão das pessoas com a síndrome.