Thunder bate Wizards em partida que teve briga generalizada; LeBron bate recorde com Lakers

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Confusão marcou jogo entre OKC x Washington. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma briga generalizada entre os jogadores em plena quadra da Capital One Arena, na noite deste sábado (21), marcou a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Washington Wizards pelo placar de 132 a 111, em jogo válido pela temporada regular da NBA. Por causa da confusão durante a partida, quatro atletas foram expulsos: Justin Chapagnie, da equipe anfitriã, e Ajay Mitchell, Jaylin Williams e Cason Wallace, da franquia de Oklahoma.

O tumulto começou no segundo quarto, quando os Wizards estavam à frente no placar pela contagem de 68 a 63. Justin Champgnie e Ajay Mitchell começaram a se desentender e saíram no tapa. A partir daí, vários jogadores entraram na confusão.

A situação ficou fora de controle com os atletas "atropelando" os seguranças e caindo sobre os assentos aumentando o ambiente de tensão. A partida precisou ser interrompida e o tumulto chegou até a área destinada ao público.

Após a retomada do jogo, o Thunder, líder da Conferência Oeste, fez valer o seu favoritismo e confirmou a vitória na casa do rival. Com o resultado, a franquia chegou a 11 triunfos consecutivos. Já os Wizards vivem uma realidade completamente diferente: vice-lanterna do lado Leste, o time amargou a 15ª derrota seguida.

Lebron bate recorde e Lakers vencem Magic

LeBron estabeleceu novo recorde. FERNANDO MEDINA / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma jornada memorável! Assim pode ser definida a partida da noite deste sábado, no Kia Center, que marcou mais um recorde na carreira de LeBron James e também registrou uma vitória dramática, conquistada no estouro do cronômetro, pelo Los Angeles Lakers sobre o Orlando Magic pelo placar de 105 a 104.

Em sua 23ª temporada, a mais longeva de um atleta da NBA, o ala de 41 anos jogou a sua 1.612ª partida oficial superando Robert Parish como o jogador com mais confrontos na história da competição.

Com vários recordes ao longo da carreira, entre eles o de mais pontos marcados e mais temporadas disputadas, LeBron admitiu que conseguiu ir mais longe do que esperava como atleta de basquete.

— Eu queria ser o melhor jogador desta liga em algum momento, a ser campeão da NBA, possivelmente, ganhar o prêmio de novato do ano, participar do All-Star, ganhar uma medalha de ouro, alguns prêmios de MVP. Esses eram alguns dos objetivos. Mas algumas das coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos foram simplesmente incríveis—disse Lebron.

Além da festa pela marca histórica, o jogo contra o Orlando Magic concentrou a atenção da torcida até o final. Em um confronto disputadíssimo, coube a Luke Kennard decidir a partida com uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro. Mas não foi só isso. A partida, que registrou a nona vitória consecutiva da franquia da Califórnia, teve Luka Doncic como cestinha do duelo ao assinalar 33 pontos (LeBron James fez 12 neste jogo histórico).

Kevin Durant, o quinto maior cestinha de todos os tempos

Durant ultrapassou Jordan. KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A noite de sábado também foi especial para Kevin Durant, que ultrapassou Michael Jordan e assumiu a quinta posição na lista de maiores pontuadores da história da NBA. Autor de 27 pontos na vitória do Houston Rockets sobre o Miami Heat por 123 a 122 e agora soma 32.294 na carreira.

O triunfo também foi conquistado nos instantes finais. Amen Thompson acertou um rebote ofensivo após um arremesso errado de Durant e garantiu o triunfo em partida realizada no Toyota Center.

Confira os resultados do sábado:

Washington Wizards 111 x 132 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 124 x 101 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 104 x 105 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 106 x 111 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 126 x 110 Golden State Warriors

Houston Rockets 123 x 122 Miami Heat

San Antonio Spurs 134 x 119 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 131 x 138 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 116 x 126 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 105 x 108 Milwaukee Bucks

Veja os jogos do domingo