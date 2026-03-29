Ter Stegen tem chances "muito remotas" de ir à Copa do Mundo, diz Nagelsmann

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, afirmou neste domingo (29) que as chances de Marc-André Ter Stegen disputar a Copa do Mundo de 2026 são "muito remotas" devido às suas recentes lesões.

O goleiro de 33 anos do Barcelona, atualmente emprestado ao Girona, passou por uma cirurgia na coxa em fevereiro, a mais recente complicação após uma longa série de lesões.

Durante a coletiva de imprensa prévia ao amistoso da 'Mannschaft' contra Gana, marcado para esta segunda-feira (30) em Stuttgart, Nagelsmann revelou ter conversado com o goleiro nesta semana e que é improvável que ele consiga chegar ao Mundial na América do Norte.

"A possibilidade é muito, muito, muito remota, porque é preciso considerar a situação geral", declarou o treinador.

"Ele ficou um ano sem jogar e, em seguida, sofreu uma lesão. Ele está afastado há cerca de um ano e jogou muito pouco", recordou Nagelsmann.

"Ele precisa se dedicar ao máximo em sua recuperação, mas não tem mais 21 anos. Ele tem um bom número de partidas em seu currículo", continuou Nagelsmann, que admitiu estar "com os dedos cruzados" pelo goleiro.

"Todos nós precisamos ter paciência", concluiu.

Ter Stegen, reserva de Manuel Neuer durante anos, assumiu a titularidade da seleção alemã após a aposentadoria internacional de Neuer depois da Eurocopa de 2024.

Em fevereiro, o próprio Nagelsmann havia declarado que Ter Stegen era o goleiro principal da 'Mannschaft' para a Copa do Mundo. Mas agora, a porta para a titularidade parece estar se abrindo para Oliver Baumann, o goleiro do Hoffenheim que foi titular no amistoso da última sexta-feira contra a Suíça, partida vencida pelos alemães por 4 a 3.