Teodoro Guadagnin conquista título do Centro Sul-Americano de Vela da classe Ilca 4

O Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, disputado em Porto Alegre, na raia Pedra Redonda, foi encerrado neste sábado (7) e o Veleiros do Sul, sede do evento, comemorou o título de Teodoro Guadagnin, na classe Ilca 4.
Teodoro chegou ao dia final com cinco vitórias em nove regatas e a liderança. Com um segundo lugar, ele assegurou o título ao encerrar com um total de 31 pontos perdidos contra 40 de Leonardo Anzolch, do Clube dos Jangadeiros.
A peruana Lara Rubini, com 67, foi a terceira colocada no geral e garantiu o título feminino, superando a brasileira Lívia Tavares, nona no geral, com 95 pontos perdidos.
Ilca 7
Campeão por antecipação da Ilca 7, o velejador olímpico argentino Pancho Guaragna foi o 10º colocado da última regata e terminou com um total de 34 pontos, 12 a menos que Philipp Grochtmann, do Veleiros do Sul, que foi o vice-campeão.
A terceira posição foi do chileno Clemente Seguel, com 51. Três vezes olímpico, o brasileiro Bruno Fontes finalizou o campeonato em sétimo lugar.
Confira o top 10 do Ilca 4:
- Teodoro Guadagnin (BRA) - 31
- Leonardo Anzolch (BRA) - 40
- Lara Rubini (PER) - 67
- Henrique Sasaki (BRA) - 73
- Emilio Bolívar (PER) - 78
- Miguel Morela (BRA) - 84
- Henrique Lucena (BRA) - 89
- Alan Mathisson (URU) - 94
- Lívia Tavares (BRA) - 95
- Ana Bedoya (PER) - 101
Confira o top 10 do Ilca 7:
- Francisco Guaragna (ARG) - 34
- Philipp Grochtmann (BRA) - 46
- Clemente Seguel (CHI) - 51
- Gustavo Kiessling (BRA) - 57
- Renzo Sanguineti (PER) - 58
- Juan Pablo Cardozo (ARG) - 60
- Bruno Fontes (BRA) - 63
- Daniel Escudero (EUA) - 69
- Pedro Madureira (BRA) - 72
- Frederico Francavilla (BRA) - 83
Veja os campeões por categoria
Ilca 7
- Geral: Pancho Gauragna (ARG)
- Sub 21 masculino: Frederico Francavilla (BRA)
- Sub 19 masculino: Gustavo Kiessling (BRA)
- Sênior masculino: Pancho Gauragna (ARG)
- Pré-Master masculino: Philipp Grochtmann (BRA)
- Master masculino: Bruno Fontes (BRA)
Ilca 4:
- Geral: Teodoro Guadagnin (BRA)
- Feminino: Lara Rubini (PER)
- Sub 18 masculino: Teodoro Guadagnin (BRA)
- Sub 18 feminino: Lara Rubini (PER)
- Sub 16 masculino: Miguel Morela (BRA)
- Sub 16 feminino: Sam Watson (BRA)
- Sênior masculino: Alan Mathisson (URU)
- Sênior feminino: Ana Bedoya (PER) -
- Pré-Master feminino: Juliétty Angioletti Tesch (BRA)