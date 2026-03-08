Teodoro Guadagnin conquista título do Centro Sul-Americano de Vela da classe Ilca 4

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Teodoro Guadagnin festeja título. Veleiros do Sul / Divulgação

O Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, disputado em Porto Alegre, na raia Pedra Redonda, foi encerrado neste sábado (7) e o Veleiros do Sul, sede do evento, comemorou o título de Teodoro Guadagnin, na classe Ilca 4.

Teodoro chegou ao dia final com cinco vitórias em nove regatas e a liderança. Com um segundo lugar, ele assegurou o título ao encerrar com um total de 31 pontos perdidos contra 40 de Leonardo Anzolch, do Clube dos Jangadeiros.

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A peruana Lara Rubini, com 67, foi a terceira colocada no geral e garantiu o título feminino, superando a brasileira Lívia Tavares, nona no geral, com 95 pontos perdidos.

Ilca 7

Pancho já era campeão antes da regata final. Jeff Botega / Agencia RBS

Campeão por antecipação da Ilca 7, o velejador olímpico argentino Pancho Guaragna foi o 10º colocado da última regata e terminou com um total de 34 pontos, 12 a menos que Philipp Grochtmann, do Veleiros do Sul, que foi o vice-campeão.

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A terceira posição foi do chileno Clemente Seguel, com 51. Três vezes olímpico, o brasileiro Bruno Fontes finalizou o campeonato em sétimo lugar.

Confira o top 10 do Ilca 4:

Teodoro Guadagnin (BRA) - 31 Leonardo Anzolch (BRA) - 40 Lara Rubini (PER) - 67 Henrique Sasaki (BRA) - 73 Emilio Bolívar (PER) - 78 Miguel Morela (BRA) - 84 Henrique Lucena (BRA) - 89 Alan Mathisson (URU) - 94 Lívia Tavares (BRA) - 95 Ana Bedoya (PER) - 101

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Confira o top 10 do Ilca 7:

Francisco Guaragna (ARG) - 34 Philipp Grochtmann (BRA) - 46 Clemente Seguel (CHI) - 51 Gustavo Kiessling (BRA) - 57 Renzo Sanguineti (PER) - 58 Juan Pablo Cardozo (ARG) - 60 Bruno Fontes (BRA) - 63 Daniel Escudero (EUA) - 69 Pedro Madureira (BRA) - 72 Frederico Francavilla (BRA) - 83

Veja os campeões por categoria

Ilca 7

Geral: Pancho Gauragna (ARG)

Sub 21 masculino: Frederico Francavilla (BRA)

Sub 19 masculino: Gustavo Kiessling (BRA)

Sênior masculino: Pancho Gauragna (ARG)

Pré-Master masculino: Philipp Grochtmann (BRA)

Master masculino: Bruno Fontes (BRA)

Ilca 4:

Geral: Teodoro Guadagnin (BRA)

Feminino: Lara Rubini (PER)

Sub 18 masculino: Teodoro Guadagnin (BRA)

Sub 18 feminino: Lara Rubini (PER)

Sub 16 masculino: Miguel Morela (BRA)

Sub 16 feminino: Sam Watson (BRA)

Sênior masculino: Alan Mathisson (URU)

Sênior feminino: Ana Bedoya (PER) -

Pré-Master feminino: Juliétty Angioletti Tesch (BRA)



