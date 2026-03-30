Tenista filho de autor do gol do título da Argentina na Copa de 1986 é campeão do Challenger de São Paulo

Burruchaga ergue o troféu em São Paulo. Fotojump / Divulgação

O tenista argentino Román Burruchaga é o campeão do Latin American Open, torneio challenger disputado no Jockey Club de São Paulo. Na decisão deste domingo (29), ele derrotou o português Jaime Faria, de virada, parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, e conquistou o quarto título deste nível.

Com o título em São Paulo, o argentino de 24 anos ganhará 25 posições no ranking mundial e chegará ao 77º lugar, o melhor de sua carreira.

Román é filho de Jorge Luis Burruchaga, autor do gol do título da Argentina na Copa do Mundo de 1986, na vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental.

Jorge também foi decisivo na conquista da Libertadores de 1984, pelo Independiente. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no jogo de ida.

No Brasil, Román Burruchaga já havia sido campeão do Challenger, o 100 de Piracicaba, em São Paulo, em janeiro de 2025, e do Challenger 125 Costa do Sauípe Open, em outubro do ano passado.

Ainda em território brasileiro, ele ganhou um torneio M25 em Vacaria, em dezembro de 2022.

Brasileiros vencem nas duplas

Guto Miguel (E) e Gustavo Heide, os campeões de duplas. João Pires / Fotojump/Divulgação

Em uma final 100% brasileira, o paulista Gustavo Heide e o goiano Guto Miguel levaram a melhor sobre o paulista Felipe Meligeni e o pernambucano João Lucas Reis, por 6/4 e 6/2, e ficaram com o título de duplas.