Tenista belga David Goffin vai se aposentar ao final da temporada

Goffin e o troféu do ATP 250 de Montpellier, na França, em 2021. Divulgação / Open Sud de France

Primeiro tenista belga da história a entrar no Top 10 mundial, David Goffin anunciou nesta sexta-feira (27) que vai se aposentar ao final da temporada.

O jogador de 35 anos, que alcançou seu melhor ranking quando se tornou número 7 do mundo em 2017, conquistou seis títulos no circuito da ATP e disputou outras nove finais.

— Todos estes anos dando o máximo tiveram um preço para o meu corpo. A lesão no joelho que eu sofri no ano passado teve um papel crucial na minha decisão de parar — disse Goffin em um vídeo publicado nas redes sociais.

Profissional desde 2009 e atualmente número 156, Goffin foi fundamental quando a Bélgica foi vice-campeã da Copa Davis em 2015 e em 2017.

Após essa segunda final no tradicional torneio de equipes, David Goffin disputou ao ATP Finals em Londres e derrotou Rafael Nadal e Roger Federer, antes de perder para Grigor Dimitrov.

— Dediquei tudo ao tênis e este esporte me deu muito mais do que jamais ousei imaginar. É isso que torna a minha decisão tão difícil — afirmou Goffin.