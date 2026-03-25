Técnico Gustavo De Conti alcança 400 vitórias na história do NBB

Gustavinho lidera a temporada pelo Pinheiros. Ricardo Bufolin / EC Pinheiros/Divulgação

A rodada de terça-feira (24) do Novo Basquete Brasil (NBB) foi especial para o técnico Gustavo de Conti, do Pinheiros. E não apenas por sua equipe manter a liderança, vencendo o Minas Tênis Clube, por 91 a 85.

A vitória foi a de número 400 na carreira do treinador na história da competição, alcançada em 574 jogos ao longo de 18 temporadas.

— Só tenho de agradecer em especial ao Pinheiros, esse jovem grupo de jogadores que me faz chegar a essa marca. Lógico sem esquecer todas as comissões técnicas e os times pelos quais passei. Muito feliz mesmo — disse Gustavo, que comandou a seleção brasileira entre setembro de 2021 e abril de 2024.

O primeiro jogo de Gustavinho no NBB aconteceu em 25 de março de 2009, quando ele substituiu João Marcelo Leite, na derrota do Paulistano para o Minas Tênis Clube.

Em 18 temporadas, ele venceu três títulos, pelo Paulistano (2017/2018) e pelo Flamengo (2018/2019 e 2020/2021).