Técnico da Holanda não garante Memphis Depay na Copa: 'Precisa estar em forma física top'

Ronald Koeman evitou confirmar a presença de Memphis Depay na próxima Copa do Mundo e deixou claro que o atacante precisará apresentar melhor condição física para seguir como peça-chave da Holanda. O técnico comentou o momento do jogador às vésperas dos amistosos internacionais, em meio à ausência por lesão.

Fora desta Data Fifa por conta de um problema muscular na coxa direita, Memphis não foi substituído na lista da seleção. A lesão aconteceu durante partida do Corinthians contra o Flamengo e, após exames, foi classificada como grau 2, com previsão de até quatro semanas de recuperação. Com isso, o atacante também deve desfalcar o clube na estreia na Libertadores.

Durante entrevista coletiva, Koeman foi questionado sobre comentários que colocavam Depay próximo do nível de grandes nomes do futebol mundial, como Messi e Cristiano Ronaldo. O treinador discordou da avaliação, mas ressaltou a importância do jogador quando está em boas condições.

"Estamos falando de atacantes de elite. Então, imagino que você esteja pensando: Isso é.... Não que Memphis não seja um trunfo para nós; ele tem sido muitas vezes. É só que as lesões o atrapalham. Ele precisa trabalhar nisso; precisa estar em ótima forma física. Ronaldo e Messi estão em um nível um pouco diferente. Um Memphis em forma continua sendo extremamente importante. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos por um motivo. Isso já diz tudo", afirmou.

Koeman reforçou que o desempenho de Memphis passa diretamente pela parte física e indicou que isso será decisivo para a presença do jogador no Mundial. "Ele teve uma boa refeição com os amigos, mas ainda não está em forma. E, repito, precisa estar no auge da forma para disputar a Copa do Mundo."