Técnico da Colômbia diz que James "parece muito bem", apesar da falta de ritmo de jogo

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, afirmou nesta quarta-feira (25) que o astro James Rodríguez está "muito bem", apesar de ter atuado durante pouco tempo em seu clube, uma situação que gera preocupação a menos de três meses da Copa do Mundo de 2026.

O criativo meio-campista de 34 anos atuou por apenas 39 minutos desde que se juntou ao Minnesota United FC, dos Estados Unidos, no início de fevereiro, uma tendência observada ao longo dos últimos anos de sua carreira, devido principalmente a problemas físicos.

Ao ser questionado, durante uma coletiva de imprensa, sobre a falta de ritmo do capitão colombiano, um jogador vital para o funcionamento da seleção, Lorenzo se mostrou tranquilo.

"Fisicamente, ele parece muito bem. Talvez lhe falte apenas ritmo de jogo", disse o treinador em Orlando, na Flórida, na véspera de um amistoso contra a Croácia.

A seleção colombiana disputará mais um jogo preparatório no domingo, em Washington, contra a França, visando sua participação na Copa do Mundo, que começa no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão.

A estreia de James pelo Minnesota foi adiada devido a problemas físicos. Até o momento, ele participou de duas partidas, embora não tenha sido titular em nenhuma delas.

O técnico argentino observou que o jogador "teve a sorte de se transferir para um clube" que lhe permitiu entrar em forma antes de jogar.

James também chegou à Copa América de 2024, nos Estados Unidos, em meio a questionamentos sobre sua falta de tempo de jogo em seu então clube, o São Paulo.

No entanto, ele foi eleito o melhor jogador do torneio e conduziu a Colômbia à final, onde a equipe acabou perdendo para a Argentina.

"O nível que [os jogadores] trazem de seus clubes é importante, mas não é definitivo", insistiu Lorenzo.

"Temos tempo durante este período pré-Copa para prepará-los", acrescentou ele, referindo-se aos jogadores que pretende levar ao Mundial, apesar de não estarem em seus melhores momentos.